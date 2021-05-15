Ереван, , 15:47 — REGNUM Командующий миротворческим контингентом России в Нагорном Карабахе Рустам Мурадов будет принимать участие в переговорах с представителями ВС Азербайджана, которые находятся на территории Сюникской области Армении. Об этом 15 мая рассказал вице-мэр города Горис Сюникской области Армении Менуа Овсепян, его слова приводит армянское агентство «News.am».

Командующий российским миротворческим контингентом, генерал-лейтенанта Рустам Мурадов (слева). Mil.am

"Вчерашние переговоры не дали результатов, ждем сегодняшних, в которых также примет участие командующий миротворческими войсками Рустам Мурадов», — сказал он.

Также Овсепян уточнил, что подразделения азербайджанской армии продвинулись в глубь армянской территории, «в результате чего город Горис под прямой наводкой азербайджанских войск».

Как сообщало ИА REGNUM, 14 мая официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде призвал Армению и Азербайджан проявлять сдержанность.