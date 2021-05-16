16 мая 2021 | Время чтения 2 мин

В Киевке находится колхоз-племзавод им. Ленина, который занимается выращиванием зерновых культур, КРС и МРС. Селяне сами обеспечивают себя продуктами питания собственного производства. Излишки реализуют в соседних округах.

Бригада №2, тракторист Александр Погожев © ИА REGNUM

Бригада №2, тракторист набирает воду в оросительный бак Александр Погожев © ИА REGNUM

Бригада №2, водитель КамАЗа моет двигатель Александр Погожев © ИА REGNUM

Жители села сейчас работают в гараже, в бригадах и в самом селе. Подготавливают сельхозтехнику и благоустраивают территорию. Многие работают в поле и пасут скот.

Бригада №2 Александр Погожев © ИА REGNUM

Бригада №2. Знамя Победы на административном здании Александр Погожев © ИА REGNUM Бригада №2, бригадир у колодца Александр Погожев © ИА REGNUM

Бригада №2, мытье рук перед обедом Александр Погожев © ИА REGNUM

Бригада №2, обед Александр Погожев © ИА REGNUM

Бригада №2, обед. Повар пьет компот Александр Погожев © ИА REGNUM

Сельхозтехника в селе отечественного производства. Детали всегда в наличии, обслуживают комбайны и тракторы водители и мотористы своими силами. Новую технику закупать не торопятся. Старенькие «Нивы» и техника производства «Ростсельмаша» еще справляются во время сельхозработ.

Бригада №2 Александр Погожев © ИА REGNUM

Бригада №2, председатель и бригадир Александр Погожев © ИА REGNUM Бригада №2, бензоколонка Александр Погожев © ИА REGNUM

В селе сеть своя пекарня, где пекут хлеб и производят макароны. Колхозники получают 45 талонов на одного человека. Себестоимость одного кг хлеба — 20 рублей. С наценкой двухкилограммовый каравай хлеба стоит 70 рублей.

Двухкилограммовый каравай и талон на хлеб Александр Погожев © ИА REGNUM

Сельская жительница берет хлеб по талону через окно выдачи Александр Погожев © ИА REGNUM

Недавно для пекарни приобрели новую печь. Пекут хлеб ночью. Часть идет в столовые для рабочих, которые трудятся в поле и на кошарах. Остальной хлеб с утра в ларьке выдают по талонам или продают.

Выпечка хлеба в сельской пекарне. Хлебный ларек Александр Погожев © ИА REGNUM

Председатель Николай Николаевич Васильев показывает хлеб местного производства Александр Погожев © ИА REGNUM

Работница гаража ведет учет расходных материалов Александр Погожев © ИА REGNUM

Здесь же в пекарне производят макароны и реализуют муку, т.к. многие до сих пор пекут хлеб и мучные изделия самостоятельно.

Производство макарон в местной пекарне, сушка Александр Погожев © ИА REGNUM

Производство макарон в сельской пекарне, сушка Александр Погожев © ИА REGNUM

На улицах села немноголюдно. Все заняты либо домашним хозяйством, либо работой в колхозе. Часть селян уезжает на заработки, но за последние пару лет отток прекратился. Местные говорят, что это и благодаря тому, что на благоустройство сельских территорий начали выделять средства. Также заработала программа ипотечного кредитования селян. Наряду с этим в колхозе выросла зарплата. Тракторист в среднем зарабатывает 30 000 рублей. Во время уборки урожая больше.

Моторист в гараже Александр Погожев © ИА REGNUM

Моторист в гараже осматривает разобранный двигатель Александр Погожев © ИА REGNUM

Комбайнер осматривает свою технику Александр Погожев © ИА REGNUM Комбайнер осматривает свою технику Александр Погожев © ИА REGNUM

Комбайн «Нива» на территории гаража Александр Погожев © ИА REGNUM

В Киевке создается впечатление, что не было развала Советского Союза. Люди так же горят идеалами строительства светлого будущего, бережно относятся к любому инвентарю, чтут память о предках, не ропщут на жизнь, доброжелательны и работают с песней.

Работницы пекарни благоустраивают территорию на производстве Александр Погожев © ИА REGNUM

Колхоз-племзавод имени Ленина. Мемориал Вечной славы солдатам, погибшим в Великой Отечественной войне Александр Погожев © ИА REGNUM Дом молитвы напротив мемориала Вечной славы солдатам, погибшим в Великой Отечественной войне Александр Погожев © ИА REGNUM

Типичный колхозный дом Александр Погожев © ИА REGNUM