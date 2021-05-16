Александр Погожев, 16 мая 2021, 11:00 — REGNUM Населённый пункт Киевка основан в июне 1876 года на участке калмыцких земель Музи-Джелга Большедербетовского улуса крестьянами-переселенцами из Киевской и Полтавской губерний в количестве 54 семей. В настоящий момент муниципальное образование входит в состав Апанасенковского округа Ставропольского края.

В Киевке находится колхоз-племзавод им. Ленина, который занимается выращиванием зерновых культур, КРС и МРС. Селяне сами обеспечивают себя продуктами питания собственного производства. Излишки реализуют в соседних округах.

Бригада №2, тракторист
Бригада №2, тракторист
Александр Погожев © ИА REGNUM
Бригада №2, тракторист набирает воду в оросительный бак
Бригада №2, тракторист набирает воду в оросительный бак
Александр Погожев © ИА REGNUM
Бригада №2, водитель КамАЗа моет двигатель
Бригада №2, водитель КамАЗа моет двигатель
Александр Погожев © ИА REGNUM

Жители села сейчас работают в гараже, в бригадах и в самом селе. Подготавливают сельхозтехнику и благоустраивают территорию. Многие работают в поле и пасут скот.

Бригада №2
Бригада №2
Александр Погожев © ИА REGNUM
Бригада №2. Знамя Победы на административном здании
Бригада №2, бригадир у колодца
Бригада №2. Знамя Победы на административном здании
Александр Погожев © ИА REGNUM
Бригада №2, бригадир у колодца
Александр Погожев © ИА REGNUM
Бригада №2, мытье рук перед обедом
Бригада №2, мытье рук перед обедом
Александр Погожев © ИА REGNUM
Бригада №2, обед
Бригада №2, обед
Александр Погожев © ИА REGNUM
Бригада №2, обед. Повар пьет компот
Бригада №2, обед. Повар пьет компот
Александр Погожев © ИА REGNUM

Сельхозтехника в селе отечественного производства. Детали всегда в наличии, обслуживают комбайны и тракторы водители и мотористы своими силами. Новую технику закупать не торопятся. Старенькие «Нивы» и техника производства «Ростсельмаша» еще справляются во время сельхозработ.

Бригада №2
Бригада №2
Александр Погожев © ИА REGNUM
Бригада №2, председатель и бригадир
Бригада №2, бензоколонка
Бригада №2, председатель и бригадир
Александр Погожев © ИА REGNUM
Бригада №2, бензоколонка
Александр Погожев © ИА REGNUM

В селе сеть своя пекарня, где пекут хлеб и производят макароны. Колхозники получают 45 талонов на одного человека. Себестоимость одного кг хлеба — 20 рублей. С наценкой двухкилограммовый каравай хлеба стоит 70 рублей.

Двухкилограммовый каравай и талон на хлеб
Двухкилограммовый каравай и талон на хлеб
Александр Погожев © ИА REGNUM
Сельская жительница берет хлеб по талону через окно выдачи
Сельская жительница берет хлеб по талону через окно выдачи
Александр Погожев © ИА REGNUM

Недавно для пекарни приобрели новую печь. Пекут хлеб ночью. Часть идет в столовые для рабочих, которые трудятся в поле и на кошарах. Остальной хлеб с утра в ларьке выдают по талонам или продают.

Выпечка хлеба в сельской пекарне. Хлебный ларек
Выпечка хлеба в сельской пекарне. Хлебный ларек
Александр Погожев © ИА REGNUM
Председатель Николай Николаевич Васильев показывает хлеб местного производства
Председатель Николай Николаевич Васильев показывает хлеб местного производства
Александр Погожев © ИА REGNUM
Работница гаража ведет учет расходных материалов
Работница гаража ведет учет расходных материалов
Александр Погожев © ИА REGNUM

Здесь же в пекарне производят макароны и реализуют муку, т.к. многие до сих пор пекут хлеб и мучные изделия самостоятельно.

Производство макарон в местной пекарне, сушка
Производство макарон в местной пекарне, сушка
Александр Погожев © ИА REGNUM
Производство макарон в сельской пекарне, сушка
Производство макарон в сельской пекарне, сушка
Александр Погожев © ИА REGNUM

На улицах села немноголюдно. Все заняты либо домашним хозяйством, либо работой в колхозе. Часть селян уезжает на заработки, но за последние пару лет отток прекратился. Местные говорят, что это и благодаря тому, что на благоустройство сельских территорий начали выделять средства. Также заработала программа ипотечного кредитования селян. Наряду с этим в колхозе выросла зарплата. Тракторист в среднем зарабатывает 30 000 рублей. Во время уборки урожая больше.

Моторист в гараже
Моторист в гараже
Александр Погожев © ИА REGNUM
Моторист в гараже осматривает разобранный двигатель
Моторист в гараже осматривает разобранный двигатель
Александр Погожев © ИА REGNUM
Комбайнер осматривает свою технику
Комбайнер осматривает свою технику
Комбайнер осматривает свою технику
Александр Погожев © ИА REGNUM
Комбайнер осматривает свою технику
Александр Погожев © ИА REGNUM
Комбайн «Нива» на территории гаража
Комбайн «Нива» на территории гаража
Александр Погожев © ИА REGNUM

В Киевке создается впечатление, что не было развала Советского Союза. Люди так же горят идеалами строительства светлого будущего, бережно относятся к любому инвентарю, чтут память о предках, не ропщут на жизнь, доброжелательны и работают с песней.

Работницы пекарни благоустраивают территорию на производстве
Работницы пекарни благоустраивают территорию на производстве
Александр Погожев © ИА REGNUM
Колхоз-племзавод имени Ленина. Мемориал Вечной славы солдатам, погибшим в Великой Отечественной войне
Дом молитвы напротив мемориала Вечной славы солдатам, погибшим в Великой Отечественной войне
Колхоз-племзавод имени Ленина. Мемориал Вечной славы солдатам, погибшим в Великой Отечественной войне
Александр Погожев © ИА REGNUM
Дом молитвы напротив мемориала Вечной славы солдатам, погибшим в Великой Отечественной войне
Александр Погожев © ИА REGNUM
Типичный колхозный дом
Типичный колхозный дом
Александр Погожев © ИА REGNUM
Знак в центре села
Знак в центре села
Александр Погожев © ИА REGNUM