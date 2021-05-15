Москва, , 21:39 — REGNUM Анфиса, дочь актёра Ивана Охлобыстина, вышла замуж. Об этом сообщил сам артист в своём Instagram-аккаунте 15 мая.

https://www.instagram.com/p/CO3b0Q7rggK/

«А дальше случилась жизнь», — подписал фотографию новобрачных актёр. Также Охлобыстин опубликовал серию постов в социальной сети, где показал кадры с росписи и венчания пары.

Ранее певица Наргиз Закирова обвинила Ивана Охлобыстина в клевете. Она планирует подать в суд на артиста.

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