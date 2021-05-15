Москва, 15 мая 2021, 15:08 — REGNUM Стоимость новых автомобилей в России может вырасти на 10−15%, сообщил генеральный директор агентства «Автостат» Сергей Целиков «Известиям».
Эксперт объяснил, что на автомобильный рынок продолжают влиять последствия пандемии новой коронавирусной инфекции. Многие автопроизводители недооценили скорость восстановления рынка, из-за чего возник дефицит и ажиотажный спрос на некоторые модели.
«Пока непонятно, каким будет выход из кризиса после пандемии, но нынешний повышенный спрос — это неожиданность для многих», — подчеркнул Целиков.
Он добавил, что ситуация с поставками новых автомобилей осложняется дефицитом электронных компонентов. По этим причинам в России ожидается рост цен на новые автомобили.
Рост цен также будет зависеть от курса рубля к доллару. Прогнозируется, что при сохранении текущего курса стоимость новых автомобилей в России вырастет на 10%. Если же курс доллара поднимется до 80 рублей, то цены на автомобили могут вырасти на 15%.
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