Москва, 15 мая, 2021, 15:08 — ИА Регнум. Стоимость новых автомобилей в России может вырасти на 10−15%, сообщил генеральный директор агентства «Автостат» Сергей Целиков «Известиям».

Cezary Piwowarski Автомобили

Эксперт объяснил, что на автомобильный рынок продолжают влиять последствия пандемии новой коронавирусной инфекции. Многие автопроизводители недооценили скорость восстановления рынка, из-за чего возник дефицит и ажиотажный спрос на некоторые модели.

«Пока непонятно, каким будет выход из кризиса после пандемии, но нынешний повышенный спрос — это неожиданность для многих», — подчеркнул Целиков.

Он добавил, что ситуация с поставками новых автомобилей осложняется дефицитом электронных компонентов. По этим причинам в России ожидается рост цен на новые автомобили.

Рост цен также будет зависеть от курса рубля к доллару. Прогнозируется, что при сохранении текущего курса стоимость новых автомобилей в России вырастет на 10%. Если же курс доллара поднимется до 80 рублей, то цены на автомобили могут вырасти на 15%.