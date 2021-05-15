Красноярск, , 15:10 — REGNUM Красноярский футбольный клуб «Енисей» переиграл омскую команду «Иртыш» в матче 42-го тура Футбольной национальной лиги (ФНЛ). Об этом 15 мая сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Игра прошла на поле стадиона «Центральный» в Красноярске и закончилась победой хозяев со счетом 2:1.

Счет в матче открыл полузащитник «Енисея» Егор Иванов, отличившийся на 36-й минуте. На 58-й вышедший на замену нападающий «Иртыша» Иван Коршунов счет сравнял, а на 80-й хавбек хозяев Никита Раздорских отметился забитым мячом и этим принес победу «Енисею».

Отметим, в активе «Енисея» стало 42 очка, что позволяет клубу занимать восьмое место турнирной таблицы ФНЛ. У «Иртыша» 35 очков и девятнадцатая строчка.