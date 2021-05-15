Москва, , 21:38 — REGNUM Российский певец и композитор Юрий Лоза подал иск к Первому каналу за нарушение авторских прав. Об этом 15 мая сообщает «Коммерсанъ».

По данным издания, Лоза потребовал заблокировать доступ к одному из выпусков шоу «Голос», снятому в 2020 году. Причиной стало использование кавера на его песню «Плот», которое не было согласовано с автором.

Добавим, что Юрий Лоза требует взыскать с Первого канала четыре миллиона рублей за нарушение авторских прав. А также один миллион рублей в качестве компенсации морального вреда.

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