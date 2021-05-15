Ярославль, , 14:53 — REGNUM В Ярославской области задержаны подозреваемые в разбойном нападении на пенсионеров в деревне Глухарёво. Об этом сообщает официальный сайт МВД России.

Сгоревший дом СУ СКР по ЯО

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ночь на 14 мая бандиты ворвались в дом пожилых супругов. Преступники забрали всё ценное, убили хозяина дома и ранили его супругу. Ей чудом удалось спастись. После этого нападавшие подожгли дом.

«В результате оперативно-розыскных мероприятий были установлены личности двоих мужчин 1986, 1997 г.р., один из которых ранее неоднократно судим, причастных к совершению данного преступления. Ориентировки для розыска подозреваемых были направлены во все территориальные отделы полиции УМВД России по Ярославской области. 14 мая около 4 часов утра легковой автомобиль с разыскиваемыми лицами был остановлен нарядом полиции ДПС в г. Пошехонье на улице Преображенской. Мужчины доставлены в следственные органы», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Расследованием уголовного дела занимается Следственный комитет.

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