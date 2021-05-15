Барселона, Испания, , 15:10 — REGNUM Шведским нападающим футбольного клуба из Сан-Себастьяна «Реал Сосьедад» Александром Исаком интересуется команда «Барселона». Об этом 15 мая сообщает газета Marca.

По данным источника, каталонский клуб намерен приобрести 21-летнего футболиста в случае, если не сможет заполучить в свой состав норвежского нападающего дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда.

Отметим, в нынешнем сезоне Александер Исак сыграл в составе «Реал Сосьедада» в 32 матчах и отметился в них 14 голами и двумя результативными передачами. При этом текущий контракт игрока рассчитан до лета 2024 года.