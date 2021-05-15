Лос-Анджелес, США, 15 мая, 2021, 14:38 — ИА Регнум. Брюс Уиллис и Джон Траволта впервые после выхода «Криминального чтива» окажутся на одной съёмочной площадке. Об этом 15 мая сообщил портал Deadline.

Цитата из к/ф «Криминальное чтиво». Реж. Квентин Тарантино. 1994. США Брюс Уиллис и Джон Траволта

Актёры снимутся в боевике «Райский город» (Paradise City) режиссёра Чака Рассела. Начало съёмок запланировано на 17 мая 2021 года, они пройдут на гавайском острове Мауи.

По сюжету картины, наёмный убийца Райан Свон (Уиллис) проникнет в криминальный мир Гавайских островов, чтобы отомстить главарю банды (Траволта), который убил его отца. Издание отметило, что, по словам его источников, картина будет похожа на «Полицию Майами», но вместо стражей порядка в центре повествования будут находиться охотники за головами.

Напомним, фильм «Криминальное чтиво» Квентина Тарантино вышел на экраны в 1994 году. Таким образом, Брюс Уиллис и Джон Траволта не участвовали в совместных кинопроектах на протяжении 27 лет.