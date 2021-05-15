Сеул, 15 мая, 2021, 15:09 — ИА Регнум. 13 мая в Южной Корее вступили в силу поправки в закон о дорожном движении, запрещающие пользование электросамокатов без водительских прав. Об этом сообщает JoongAng Ilbo со ссылкой на свои источники.

Elvert Barnes Электросамокат

Согласно источникам, за первые 100 минут патрулирования было задержано 78 нарушителей.

Известно, что органы правопорядка предупреждали пользователей электросамокатов о нарушениях, разъясняли изменения в правилах дорожного движения. Штрафы при этом не взимались.

Согласно поправкам, принятым Национальным собранием (парламентом) Южной Кореи в декабре 2020 года, минимальный возраст для пользования электросамокатами составляет 16 лет. Ранее минимальный порог был 13 лет.

По данным Корейского агентства по защите прав потребителей, с 2017 года по ноябрь 2020 года произошло 1252 несчастных случая, связанных с электросамокатами.

Между тем, по данным Национального полицейского агентства Южной Кореи, количество дорожно-транспортных происшествий, связанных с персональными мобильными средствами передвижения, увеличилось со 117 случаев (четыре случая смерти) в 2017 году до 897 случаев (10 случаев смерти) в 2020 году.