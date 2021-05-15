Вязьма, Смоленская область, 15 мая, 2021, 14:34 — ИА Регнум. В Вязьме (Смоленская область) практически все жители города остались без водоснабжения. Об этом сегодня, 15 мая, сообщает пресс-служба управления МЧС по Смоленской области.

Сергей Бобров ИА Красная Весна Нет воды

Сообщается, что произошел прорыв магистральной трубы холодного водоснабжения. В зоне отключения оказались 4,39 тысячи домов различной этажности, в которых проживают 54 754 человека, в том числе 12 378 детей. Уточняется, что авария не затронула улицы Пушкина, Гоголя, Московскую, Юбилейную и Докучаева.

Власти города организовали подвоз воды по графику. Аварийные бригады ООО «Вода Смоленска» начали ремонтно-восстановительные работы, которые обещают завершить к 22:00 по московскому времени.