Вашингтон, , 14:31 — REGNUM Американская компания Apple представит новые беспроводные наушники AirdPods и обновление музыкального сервиса Apple Music до конца весны 2021 года. Об этом сообщает портал The Verge.

В начале мая вышла тестовая версия нового обновления приложения Apple Music для устройств под управлением операционной системы Android. В коде новой версии приложения эксперты обнаружили строки, свидете6льствующие о поддержке потоковой музыки в высоком качестве.

Ожидается, что новая версия сервиса потоковой музыки c названием Apple Music HiFi будет представлена до конца мая. Вместе с этим обновлением американская компания также может представить новые беспроводные наушники.

Сообщается, что дизайн Apple AirPods 3 будет похож на модель AirPods Pro. Новые наушники будут продаваться по более низкой цене, однако будут лишены функции активного шумоподавления.

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