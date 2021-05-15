Киев, 15 мая, 2021, 14:35 — ИА Регнум. Пресс-секретарь министерства иностранных дел Украины Олег Николенко прокомментировал заявление президента России Владимира Путина о том, что Украину медленно, но верно превращают в антипод России, «в какую-то анти-Россию», сообщает 15 мая информационное агентство «Украинские национальные новости».

Иван Шилов ИА REGNUM Майдан

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По мнению дипломата, разговор о превращении Украиныв антипод России якобы демонстрирует непонимание внутренних процессов, которые происходят в украинском государстве. По утверждению Николенко, украинцы как суверенная нация самостоятельно и без привязки к третьим сторонам определяют вектор своего развития.

«Ни российские танки, ни вестники токсичных идей «русского мира» не смогли и не смогут остановить трансформацию Украины в современное европейское демократическое государство», — приводит слова Николенко украинское СМИ.

Украинский дипломат добавил, что Российская Федерация якобы «инвестировала значительные ресурсы» для того, чтоб максимально усложнить упомянутый им путь. Он указал на то, что Украина якобы вынуждена принимать решительные ответные меры, в частности, касающиеся борьбы с «дезинформацией», нейтрализации агентов внешнего влияния, а также ликвидации ячеек, якобы подрывающих «структурные реформы» в украинском государстве.

По словам политика, после завершения гражданской войны в Донбассе, которую он назвал «российско-украинским вооруженным конфликтом», а также после «деоккупации украинских территорий» официальным Киеву и Москве «придется сосуществовать на основе взаимного уважения и невмешательства во внутренние дела».

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Напомним, бывший глава внешнеполитического ведомства Украины Павел Климкин убежден, что не стоит недооценивать слова российского лидера Владимира Путина об Украине. Климкин также ожидает от России «асимметричный и очень жесткий» ответ.

Отметим, после государственного переворота, произошедшего 22 февраля 2014 года на Украине, жители Крыма не пожелали оставаться в составе Украины и 16 марта 2014 года проголосовали за воссоединение с Российской Федерацией. Официальный Киев не признает волеизъявление жителей Крымского полуострова и считает, что Крым до сих пор якобы является украинской территорией. Жители Донбасса также выступили против государственного переворота на Украине и отказались признавать легитимность украинских политиков, пришедших к власти в результате антиконституционных действий. В апреле 2014 года в Донбассе объявили о создании Донецкой и Луганской Народных Республиках. В свою очередь украинская власть развязала в отношении жителей республик Донбасса военные действия, которые Киев продолжает по сегодняшний день. При этом Украина бездоказательно обвиняет Россию в том, что она якобы является стороной конфликта в Донбассе, вероятно, рассчитывая переложить на Россию ответственность за развязанную гражданскую войну. В свою очередь США регулярно продолжают выделять Украине военную помощь для «войны с Россией».