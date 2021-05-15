Канберра, , 14:25 — REGNUM Крис Хемсворт выложил в сеть фотографию, на которой он запечатлён с режиссёром Кинокомикса «Тор: Любовь и гром» Тайкой Вайтити. Снимок был опубликован 15 мая на странице актёра в Instagram.

На фото Хемсфорт и Вайтити выглядят очень серьёзными. В посте актёр пошутил, что продюсеры «действительно сократили бюджет» для официального постера фильма, тем самым намекнув, что фотография и является тем самым плакатом.

https://www.instagram.com/p/CO3k2R9JSWy/

Напомним, в апреле 2021 года Рассел Кроу сообщил, что исполнит в фильме «Тор: Любовь и гром» роль Зевса. Актёр отметил, что у него будет не так много экранного времени, но он постарается использовать его по максимуму.

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