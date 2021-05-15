Монтрёй, Франция, , 14:15 — REGNUM Ubisoft уточнила информацию, касающуюся возможных сроков релиза игры Rainbow Six Quarantine. Об этом 15 мая сообщил портал Comicbook.

Во время очередной телеконференции с инвесторами разработчик подтвердил, что игра выйдет до 30 сентября 2021 года. Издание отметило, что Ubisoft уже во второй раз обозначила сроки релиза игры.

Напомним, ранее Ubisoft дала согласие на участие в выставке E3, которая пройдёт в онлайн-формате, а также анонсировала онлайн-мероприятие Ubisoft Forward, которое пройдет 12 июня 2021 года. Поклонники игровой серии ожидают, что на нём компания продемонстрирует игровой процесс Rainbow Six Quarantine.

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