Москва, 15 мая, 2021, 14:13 — ИА Регнум. Проект распоряжения о выделении Министерству спорта России в 2021 году из резервного фонда правительства бюджетных ассигнований на подготовку и проведение крупных международных спортивных мероприятий на российской территории приняло правительство РФ. Об этом 15 мая сообщает пресс-служба российского правительства.

Дейнека А.А. Спортсменка. 1950-е

«Принять проект распоряжения правительства Российской Федерации по данному вопросу», — говорится в сообщении.

Уточняется, что по данному проекту постановления предусматривается выделение средств на организацию и проведение чемпионата мира по волейболу в 2022 году, чемпионата Европы по футболу 2020 года и финального матча Лиги чемпионов сезона 2021/22, а также на организацию и проведение Всемирной летней универсиады 2023 года, чемпионата мира по пляжному футболу 2021 года и первых Игр стран СНГ в 2021 году.