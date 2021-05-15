Пекин, , 14:02 — REGNUM Руководство китайской компании Huawei рассчитывает, что к концу 2021 года операционная система Harmony OS будет использоваться на 16% мобильных устройств в мире. Об этом сообщает портал GizChina со ссылкой на отчёт Huawei.

Компания Huawei работает над собственной операционной системой для мобильных устройств с 2012 года. Первая версия этой системы, предназначенная для умных телевизоров и устройств интернета вещей, была представлена в 2019 году. В 2021 году Huawei начала развёртывание этой системы для смартфонов и других мобильных устройств.

В Huawei рассчитывают, что к концу 2021 года Harmony OS займёт около 16% рынка операционных систем для мобильных устройств. Ожидается, что новая информация об операционной системе от Huawei будет представлена 18 мая на саммите HarmonyOS Connect в Шанхае.

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