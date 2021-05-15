Киев, , 13:54 — REGNUM Бывший вице-премьер правительства Украины (занимал этот пост в период президентства Порошенко) Геннадий Зубко сообщил, во сколько ему обходится проживание в государственной резиденции в Конча-Заспе (Киевская область).

Таким образом, вероятно, Зубко ответил на заявление президента Зеленского, который накануне поручил установить полный перечень лиц, которые там проживают в государственных резиденциях, отметив, что на госдачах за символическую оплату поселились разные «непонятные личности».

Зубко заявил, что действительно официально арендует дом в Конче-Заспе, но далеко не за «символическую плату». Он также опубликовал фотографии дома и платежных поручений за жилье с 2017 по 2021 гг.

«С 2016 года официально арендую, проживаю, декларирую и оплачиваю дом в 265 кв. метров (132,5 кв. метров жилых, 132,5 кв. метров подвальных) в базе (или зоне) отдыха Конча-Заспа… Может, для кого-то это «символические суммы» за оплату жилья, для меня — нет. Ни 58 тысяч гривен (порядка $2 тыс.) в 2017 году, ни 69 тысяч гривен в 2020 году, ни 104 тысячи гривен (порядка $3,7 тыс.) в 2021 году за месяц», — сообщил бывший вице-премьер.

ИА REGNUM напоминает — Зеленский заявил, что речь идет об аудите более 100 государственных зданий и дач, по результатам которого планируется «великое переселение этих народов».