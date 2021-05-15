Лондон, , 13:47 — REGNUM Британская студия Ubisoft Reflections ищет сотрудников, которые будут работать над созданием игры по совершенно новой франшизе. Об этом 15 мая сообщил портал Gamesradar.

Компания опубликовала в сети объявление о вакансии нарративного дизайнера, в котором упоминается, что сотрудник будет работать над проектом игры с элементами открытого мира. Ubisoft Reflections также ищет сотрудника, который будет работать над созданием предысторий «персонажей, локаций, объектов, событий».

Напомним, Ubisoft Reflections известна серией игр Driver. Она также принимала участие в реализации проектов Watch Dogs, Grow Home, Tom Clancy’s The Division и других.

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