15 мая 2021 | Время чтения 3 мин

В Челябинской области подрастают настоящие защитники страны. Научиться защищать Родину им помогают люди, не раз рисковавшие жизнью в «мирное время». Вдохновляют ребят на достижения деды, сражавшиеся за Родину в Великой Отечественной войне.

Мария Выбойщик, , 15:48 — REGNUM Приуроченная к 800-летию Александра Невского и посвящённая полкам Победы, сформированным на территории Челябинской области в годы Великой Отечественной войны, военизированная эстафета среди девушек и юношей прошла в городе Златоусте, передаёт 15 мая корреспондент ИА REGNUM.

Николай Рерих. Александр Невский Фото из личного архива Антона Николаева

В состязаниях на меткость стрельбы, умение преодолевать препятствия, работая в команде, приняли участие десять коллективов. Участвовали школьники из нескольких городов Челябинской области.

В Златоусте прошла военизированная эстафета Фото из личного архива Антона Николаева

Эстафета проходила 13 мая на златоустовском стадионе «Металлург». Команды состязались в точности и скорости на преодоление полосы препятствий. Преодолевая её, участники показали не только свою силу, ловкость и меткость, но и навыки разминирования, транспортировки раненого.

Подготовка мишеней Фото из личного архива Антона Николаева

По словам организатора мероприятия, председателя Совета ветеранов управления Росгвардии по Челябинской области Антона Николаева, очень порадовала команда из города Аши, для которой эта эстафета стала дебютом.

Антон Николаев «Что касается команды из Аши — каждый из стрелявших выбивал минимум 45 из пяти выстрелов. Они очень хорошо стреляли, все попадали».

Попасть в мишень нужно было с расстояния 15 м.

Стрельба из пистолета Фото из личного архива Антона Николаева

Антон Николаев «Сместили на 15 метров из-за ветра — поднялся ветер. А обычно они стреляют с расстояния 20−25 метров».

Подготовка мишени Фото из личного архива Антона Николаева

Стоит отметить, что для стрельбы в соревнованиях использовалось страйкбольное оружие — автоматы, пистолеты, гранаты. На этапе разминирования взрыв имитировала петарда. Об имитации «растяжки», которую нужно было обезвредить, Антон Николаев рассказал следующее.

Полоса препятствий. Забор Фото из личного архива Антона Николаева

Натягивался шнурок, чтобы сымитировать «растяжку» в месте для прохода. Роль взрывного устройства, которое подлежало разминированию, выполняла петарда: к кольцу её пиропатрона привязали верёвку, другой конец — к колышку.

Спецназ Фото из личного архива Антона Николаева

Участники эстафеты кидали «кошку» — специальный крюк, привязанный к верёвке. С расстояния 10−15 метров им надо было попасть, чтобы крюк зацепился за верёвку. Если он перелетел, его надо подтянуть, сделать натяжение.

Стрельба из автоматов по мишеням Фото из личного архива Антона Николаева

Антон Николаев «Дают команду «Взрыв!» — все прикрываются, принимают упор лёжа, оружие под себя, рукой прикрывают голову. Всё, взрыв прогремел, после этого бегут дальше. Два человека контролировали выполнение упражнения».

Первое место в соревнованиях заняла команда из Златоуста, второе — из посёлка Петропавловка Кусинского района, третье — из посёлка Магнитка Кусинского района и из города Миасса.

Стрельба по мишеням Фото из личного архива Антона Николаева

Выступая на открытии мероприятия, секретарь Златоустовского епархиального управления протоиерей Дионисий напомнил, что президент РФ Владимир Путин подписал в 2014 году указ о праздновании в 2021 году 800-летия со дня рождения Александра Невского.

Вручение наград Фото из личного архива Антона Николаева

Он отметил, что Александра Невского почитали в России во все времена, в том числе в СССР.

ИА REGNUM) о тех подвигах, ради нашего государства совершённых Александром Невским». отец Дионисий «Уже во время Великой Отечественной войны, 76 лет со дня победы в которой мы совсем недавно отпраздновали, появился знаменитый, тогда ещё чёрно-белый фильм («Александр Невский», режиссёры С. Эйзенштейн, Д. Васильев — прим.) о тех подвигах, ради нашего государства совершённых Александром Невским».

Эстафета в Златоусте Фото из личного архива Антона Николаева

Участники соревнований были награждены призами и подарками. Призы предоставили Златоустовская епархия, Следственный комитет России по Челябинской области и Общественная палата Челябинской области.