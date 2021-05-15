Киев, 15 мая, 2021, 13:42 — ИА Регнум. В ЕС есть много заинтересованных лиц, которые готовы приложить усилия, чтобы предложить Украине перспективу членства, заявила на конференции 15 мая вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина.

Andrew Bossi Флаги Украины и Евросоюза

Она отметила, что такие «заинтересованные лица» есть как в европейских политических институтах, так и в столицах, но не уточнила, в каких именно.

Также она заявила, что в Киеве ожидают, что в 2022 году ЕС начнет пересмотр политики соседства, в результате чего чётко сформирует конкретный формат для сотрудничества с теми странами, которые стремятся к членству, — Украиной, Молдавией и Грузией.

ИА REGNUM напоминает, что ранее в мае, обращаясь к президентам Польши и прибалтийских государств, Зеленский призвал воспринимать Украину как равноправного партнера ЕС.

«Странам ЕС нужно понять, что нас, Украину, не нужно приглашать 20 лет… нас надо там видеть как равноправного партнера, как партнера неотъемлемого», — сказал он.