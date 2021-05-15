Вашингтон, , 13:40 — REGNUM Совокупное состояние российских миллиардеров к внутреннему валовому продукту России оказалось рекордным по сравнению с другими государствами. Об этом пишет газета Financial Times со ссылкой на руководителя отдела развивающихся рынков и мировой макроэкономики Morgan Stanley Investment Management Ручира Шарму.

По данным экономиста, у российских миллиардеров — рекордное состояние по отношению к внутреннему валовому продукту России. Шарм считает, что на долю российских миллиардеров списка Forbes приходится порядка 35% от всего размера ВВП России.

Примечательно, что на втором месте оказалась Швеция — здесь в руках миллиардеров находится состояние в размере 30% ВВП страны.

На третьем месте Индия и США — по 19%.