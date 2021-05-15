Красноярск, 15 мая, 2021, 13:43 — ИА Регнум. В Красноярском крае стремительно нарастает активность клещей — за неделю с жалобами на присосавшихся разносчиков болезней обратились 1356 жителей региона. Об этом 15 мая сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю.

JerzyGorecki Клещ

По данным ведомства, в период с 7 по 13 мая случаи присасывания клещей были зафиксированы на всей территории региона. Из 1356 зарегистрированных пострадавших 476 — дети. Всего же с начала сезона в крае зарегистрировали 1825 случаев присасывания, в 476 случаях пострадали дети.

В период с 7 по 13 мая в столице региона, Красноярске, с жалобами на присасывание клещей к медикам обратился 421 человек, из них 74 — дети.

«Зарегистрировано 11 случаев предварительного диагноза КВЭ (клещевого вирусного энцефалита) среди жителей края, в том числе девять — у жителей Красноярска. На контрольных пунктах наблюдений численность клещей составляет 71 экз/км в заповеднике Столбы и 30 экз/км в районе станции Снежница», — отмечается в сообщении ведомства.

Как сообщало ИА REGNUM, в Пензенской области с 5 апреля регистрируются факты нападения клещей на людей. Всего за это время за помощью в региональные медицинские учреждения обратился 291 пострадавший, из них 94 — дети до 14 лет.

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