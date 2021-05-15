Ньюкасл, Великобритания, , 13:41 — REGNUM Французский нападающий футбольного клуба «Ньюкасл» Аллан Сен-Максимен попал в сферу интересов римской команды «Рома». Об этом 15 мая сообщает Football Italia.

По информации источника, главный тренер римской команды Жозе Моуринью намерен перестроить ее состав и присматривается к 24-летнему футболисту для этих целей.

Отметим, в нынешнем сезоне Аллан Сен-Максимен сыграл в составе «Ньюкасла» в 24 матчах и отметился в низ тремя забитыми мячами и пятью голевыми пасами. Его текущий контракт с клубом рассчитан до лета 2026 года.