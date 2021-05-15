Вашингтон, , 13:30 — REGNUM Келвин Бродус-младший, более известный как Снуп Догг, начал работу над многосерийным фильмом по мотивам своей биографии. Об этом рэп-исполнитель сообщил в интервью Yahoo Entertainment.

В ходе интервью рэпера спросили о возможном участии в продолжении биографического фильма «Голос улиц». Этот фильм об истории хип-хоп группы N.W.A вышел в 2015 году, получив положительные отзывы кинокритиков и собрав более $200 млн.

Снуп Догг ответил, что ему больше нравится идея выпуска собственного фильма. Рэпер добавил, что хочет начать историю со встречи своих родителей и на примере своей жизни показать ключевые события новейшей истории США. Он подчеркнул, что проект такого сериала уже разрабатывается.

«Но я не хочу спешить с этим только из-за того, что «Голос улиц» оказался успешным», — подчеркнул Снуп Догг.