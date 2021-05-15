Омск, , 13:26 — REGNUM В состав тренерского штаба омского хоккейного клуба «Авангард», выступающего в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) и являющегося действующим обладателем Кубка Гагарина, вошел Антон Курьянов. Об этом 15 мая сообщает пресс-служба команды из Омска.

Уточняется, что соглашение с 38-летним футболистом рассчитано на один сезон.

При этом генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Волков уточнил, что Курьянов будет ответственен за работу с нападающими и за игру в большинстве.

«Антон Курьянов — кумир тысяч болельщиков «Авангарда» и сборной России, один из знаковых игроков нашего клуба. Именно его приводят в пример поклонники «ястребов», когда говорят об умной и техничной игре. Мы рады, что такой опытный мастер пополнил наш тренерский штаб. Боб Хартли уже давно, на протяжении всех трех сезонов, плотно работает с Антоном Курьяновым, у них общий взгляд на хоккей», — заявил Волков, чьи слова привдит пресс-служба.

Отметим, во время своей игровой карьеры Курьянов на протяжении многих сезонов выступал за «Авангард» и в 2004 году стал с ней чемпионом России.