Донецк, , 13:26 — REGNUM В Донецкой Народной Республике в результате проведенных лабораторных исследований за сутки зарегистрировали 262 новых случая заражения коронавирусной инфекции, сообщили 15 мая в пресс-службе министерства здравоохранения Донецкой Народной Республики.

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Кроме того, у 62 пациентов диагноз COVID-19 «установлен клинико-эпидемиологически».

С начала пандемии в ДНР зарегистрировали 35 500 случаев заражения SARS-CoV-2, 29 245 человек выздоровели, 2635 человек скончались. На лечении находятся 3620 человек.

За сутки также зарегистрировали 129 пациентов с диагнозом «пневмония», 96 из них были госпитализированы. Всего на лечении с диагнозом «пневмония» в Республике 1722 пациента, 715 из них находятся на кислородной поддержке. За сутки еще 38 пациентам понадобилась кислородная поддержка.

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Напомним, в предыдущие сутки в ДНР выявили 412 носителей коронавирусной инфекции.