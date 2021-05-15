Сеул, , 13:27 — REGNUM В Южной Корее запустили общенациональную сеть экстренной связи, которая объединяет полицию, пожарную службу, морскую полицию и другие ведомства. Об этом сообщает KBS со ссылкой на свои источники.

Сеул Ian Muttoo

По данным источников, церемония ввода сети в эксплуатацию состоялась 14 мая в центре управления города Тэгу.

Известно, что сеть создана на основе технологий связи четвёртого поколения LTE и не имеет аналогов в мире.

Бесперебойную работу системы обеспечивают 17 тыс. станций по всей стране, покрывающие даже самые отдалённые места. В целях безопасности созданы три центра управления, дублирующие друг друга, — в Сеуле, Тэгу и на острове Чечжу.

Отметим, что проект был запущен в декабре 2018 года с целью устранить проблему неслаженной работы экстренных служб, выявленную во время трагедии парома Сэволь, произошедшей в апреле 2014 года.

Раньше различные ведомства пользовались связью разных форматов, которая была доступна не во всех регионах страны.