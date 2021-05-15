Ливерпуль, Великобритания, , 13:26 — REGNUM Немецкий голкипер футбольного клуба «Ливерпуль» Лорис Кариус, который выступает на правах аренды берлинскую команду «Унион», может перейти в состав «Штутгарта». Об этом 15 мая сообщает газета Berliner Kurier.

По информации источника, основной вратарь «Штутгарта» швейцарский игрок Грегор Кобель собирается по окончании сезона покинуть команду и потому в команде из Штутгарта рассматривают кандидатуру Кариуса.

Отметим, в нынешнем сезоне Лорис Кариус сыграл в составе «Ливерпуля» в пяти матчах, его текущий контракт рассчитан до лета 2022 года.