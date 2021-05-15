Москва, , 13:03 — REGNUM Актуальные научные данные свидетельствуют о безопасности микроволновых печей при правильном использовании. Об этом сообщает пресс-служба Роскачества.

Представления об опасности СВЧ-печей являются достаточно распространёнными, но большая часть из них не имеет под собой оснований. Эксперты Роскачества разобрали главные мифы о микроволновых печах.

Один из таких мифов гласит, что при использовании СВЧ-печей пища теряет полезные и питательные свойства. Однако данные ВОЗ свидетельствуют о том, что приготовленная в микроволновке еда не уступает по пищевой ценности пище, приготовленной на плите. Также мифом являются представления о том, что использование микроволновки связано с повышенным риском возникновения рака.

Широко распространено и мнение о вреде микроволнового излучения. Но при использовании СВЧ-печей в соответствии с инструкциями производителей такие устройства являются безопасными. Утечка микроволн возможна только в случае повреждения микроволновки.

«Для исследования микроволновых печей Роскачество провело соответствующий тест на утечку с помощью специального детектора… Ни в одном случае мы не зафиксировали выхода микроволн за пределы печки», — подчёркивают в Роскачестве.

Однако не все мнения о микроволновках являются ошибочными. Например, справедливым является представление об опасности разогревания еды в пластиковой таре. В пластике могут содержаться токсичные соединения, которые могут выделяться в пищу при разогревании. Поэтому разогревать еду в СВЧ-печи рекомендуется в стеклянной или керамической посуде.