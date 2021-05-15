Красноярск, , 13:05 — REGNUM В Красноярском крае за последние сутки выявили 100 случаев заражения новым коронавирусом, общее число случаев инфицирования SARS-CoV-2 в регионе за весь период эпидемии достигло 71 958. Об этом 15 мая сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: создаём «санитарный щит» — все новости»

Темп прироста за сутки в Красноярском крае составил 0,1%. Из 100 случаев заражения в краевой столице было зафиксировано 45 (темп прироста 0,2%), в Норильске — 11, в Ачинске и Минусинске — по семь, в Канске и Сосновоборске — по шесть. В районах края больше всего выявлено инфицированных в Курагинском — пять, Минусинском и Каратузском — по два человека.

Умерли в регионе за сутки семь пациентов с COVID-19, с начала эпидемии — 3635. Выздоровели за сутки 99 человек, за всё время — 66 279.

За последние сутки в Красноярском крае проведено 4657 тестов на коронавирусную инфекцию, всего с начала эпидемии — 2 668 069.

Как сообщало ИА REGNUM, за прошедшие сутки в Красноярском крае скончались восемь пациентов с COVID-19.

Читайте ранее в этом сюжете: В Красноярском крае скончались ещё восемь ковид-пациентов