Москва, , 13:01 — REGNUM В воскресенье, 16 мая, Российский еврейский конгресс (РЕК) проведет в Москве акцию солидарности «С Израилем против террора!». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе РЕК.

Мероприятие начнется в полдень в Мемориальной синагоге РЕК на Поклонной горе. Среди участников — инициатор акции, президент Российского еврейского конгресса Юрий Каннер, главный раввин России Берл Лазар, посол Израиля в России Александр Бен-Цви, раввины, дипломаты, руководители еврейских организаций, деятели культуры, меценаты и общественные деятели.

На церемонии прозвучат кадиш по жертвам террористических атак в Израиле в мае 2021 года и молитва за Израиль. Будут зажжены свечи.

«В эти дни я постоянно звоню друзьям и родственникам в Израиль, чтобы высказать слова поддержки, — рассказал Каннер. — Я подумал, что многим другим, кто сейчас здесь, тоже хочется это сделать. Все, кто хотят, смогут прийти в Мемориальную синагогу лично, зажечь свечи в память о погибших в террористических атаках. Кроме того, мы решили начать сбор пожертвований. Я посоветовался со специалистами в Израиле, и мне сказали, что есть срочная необходимость в строительстве бомбоубежищ в школе-интернате Кфар-Сильвер в 15 километрах от границы с сектором Газа. Когда звучит сигнал воздушной тревоги, у учеников и преподавателей есть только 17 секунд, чтобы добраться до безопасного места, и они не всегда успевают это сделать. Внести свое пожертвование можно уже сейчас онлайн по адресу — https://rjc.ru/ru/projects/project-75 или на нашем мероприятии в воскресенье. Приглашаю принять участие».

Российский еврейский конгресс скорбит вместе с семьями погибших и желает скорейшего выздоровления пострадавшим от новой волны террора, самой интенсивной за последние годы. РЕК выражает солидарность с Израилем и всеми его жителями, особенно теми, кто вынужден сейчас находиться в бомбоубежищах.