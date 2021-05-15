Киев, 15 мая 2021, 13:06 — REGNUM 14 мая представители американского совета по вопросам внешней политики посетили зону проведения украинской карательной операции в Донбассе. Об этом 15 мая сообщили в пресс-службе так называемой операции объединенных сил Украины.

Цитата из мф Маугли. Реж. Роман Давыдов. 1973. СССР
Цитата из мф Маугли. Реж. Роман Давыдов. 1973. СССР

«Делегация посетила Мариупольский отряд морской охраны ГПС (государственной пограничной службы — ИА REGNUM) Украины, а при выходе в море — убедилась в присутствии военных катеров РФ в акватории Азовского моря… В дальнейшем, иностранные гости ознакомились с работой контрольного пункта въезда-выезда «Гнутово», — сообщает источник.

Также представители делегации посетили одно из подразделений украинской армии.

«Побывав возле линии соприкосновения, иностранные делегаты… оценили ситуацию на фронте и убедились в «присутствии российских войск на востоке Украины», — говорится в сообщении.

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Напомним, 22 февраля 2014 года на Украине произошел государственный переворот, в результате которого законно избранный президент Виктор Янукович вынужден был покинуть страну, опасаясь за свою безопасность. После государственного переворота, уже 16 марта 2014 года, жители Крыма на референдуме выразили желание воссоединиться с Россией. Свое неприятие политики Киева выразили также жители Донбасса, объявившие в апреле 2014 года о создании Донецкой и Луганской Народных Республик. Официальный Киев не признает волеизъявление жителей Крыма и Республик Донбасса. В отношении последних украинская власть в апреле 2014 года развязала гражданскую войну, которая длится по сей день. Вместе с тем Киев неоднократно утверждает, что в Донбассе якобы воюет с Россией. В связи с этим США регулярно выделяют Киеву помощь на «войну с Россией» в Донбассе. Вместе с тем, украинская сторона не предоставила никаких доказательств своим утверждениям о том, что армия России якобы присутствует в Донбассе.