Киев, 15 мая, 2021, 13:06 — ИА Регнум. 14 мая представители американского совета по вопросам внешней политики посетили зону проведения украинской карательной операции в Донбассе. Об этом 15 мая сообщили в пресс-службе так называемой операции объединенных сил Украины.

Цитата из мф Маугли. Реж. Роман Давыдов. 1973. СССР

«Делегация посетила Мариупольский отряд морской охраны ГПС (государственной пограничной службы — ИА REGNUM) Украины, а при выходе в море — убедилась в присутствии военных катеров РФ в акватории Азовского моря… В дальнейшем иностранные гости ознакомились с работой контрольного пункта въезда-выезда «Гнутово», — сообщает источник.

Также представители делегации посетили одно из подразделений украинской армии.

«Побывав возле линии соприкосновения, иностранные делегаты… оценили ситуацию на фронте и убедились в «присутствии российских войск на востоке Украины», — говорится в сообщении.

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Напомним, 22 февраля 2014 года на Украине произошел государственный переворот, в результате которого законно избранный президент Виктор Янукович вынужден был покинуть страну, опасаясь за свою безопасность. После государственного переворота, уже 16 марта 2014 года, жители Крыма на референдуме выразили желание воссоединиться с Россией. Свое неприятие политики Киева выразили также жители Донбасса, объявившие в апреле 2014 года о создании Донецкой и Луганской Народных Республик. Официальный Киев не признает волеизъявление жителей Крыма и Республик Донбасса. В отношении последних украинская власть в апреле 2014 года развязала гражданскую войну, которая длится по сей день. Вместе с тем Киев неоднократно утверждает, что в Донбассе якобы воюет с Россией. В связи с этим США регулярно выделяют Киеву помощь на «войну с Россией» в Донбассе. Вместе с тем украинская сторона не предоставила никаких доказательств своим утверждениям о том, что армия России якобы присутствует в Донбассе.