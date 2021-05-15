Киев, , 12:45 — REGNUM Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что он допускает обмен «предателей из партии» «Оппозиционная платформа — За жизнь» на осужденных в России граждан Украины. Об этом он заявил в интервью телеканалу «Украина 24».

«Решение об обмене принимает президентУкраины. Я думаю, если будет такая возможность, мы с удовольствием это сделаем», — заявил Данилов, говоря о возможности обменять Медведчука на осужденных в России граждан Украины.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, украинские власти начали преследование оппозиционного политика Медведчука за его политическую деятельность. Против него выдвинуты обвинения в государственной измене, в расхищении национальных ресурсов в Крыму, а также в «посягательстве на нарушение обычаев войны». Обвинения абсурдны, но власть в Киеве это не смущает.

Медведчука посадили под домашний арест. Сам политик отвергает все обвинения и говорит о том, что все это политическое преследование.

Президент России Владимир Путин, говоря о ситуации с Медведчуком, заявил, что украинские власти ведут зачистку политического поля от тех сил, которые выступают за мирное решение конфликта в Донбассе и добрососедские отношения с Москвой.