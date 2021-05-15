Посёлок Сусанино, Ленинградская область, 15 мая, 2021, 12:54 — ИА Регнум. В пожарном водоеме поселка Сусанино Гатчинского района Ленинградской области утонула 12-летняя школьница. Об этом 15 мая сообщили в пресс-службе СУ СКР по Ленинградской области.

Василий Перов. Утопленница. 1867

Несчастный случай произошёл вечером 14 мая. 12-летняя школьница ушла гулять и не вернулась домой. На ее поиски были брошены все силы, в результате на берегу пожарного водоема в парковой зоне поселка была обнаружена одежда девочки.

«В ходе организованных поисковых мероприятий с участием водолазов из воды было извлечено тело девочки с признаками утопления», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Следственным отделом по городу Гатчина Следственного управления СКР по Ленинградской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).