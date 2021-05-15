Рига, , 12:45 — REGNUM Товарищеский матч с участием хоккейных сборных Белоруссии и Казахстана отменен из-за коронавирусной инфекции. Об этом 15 мая сообщает пресс-служба Федерации хоккея Белоруссии.

Уточняется, что 14 мая в ходе проведения тестов на SARS-CoV-2 у одного из представителей казахской сборной был получен положительный результат. Повторный анализ подтвердил наличие у него коронавируса.

При этом всем представителям сборной Казахстана было проведено дополнительное исследование на коронавирусную инфекцию, и по его результатам оргкомитет чемпионата мира в Риге позволил казахской национальной команде продолжить тренировки, однако без товарищеского матча с белорусской национальной командой, который должен был состояться позднее, 15 мая.

Отметим, чемпионат мира пройдёт в Латвии с 21 мая по 6 июня. Команда Белоруссии будет играть в группе А вместе со сборными России, Швеции, Чехии, Швейцарии, Словакии, Дании и Великобритании. Сборная Казахстана в группе В встретится с командами Канады, Финляндии, США, Германии, Латвии, Норвегии и Италии.