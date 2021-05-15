Сеул, , 12:46 — REGNUM В Южной Корее узнали отношение иностранцев к стране. Об этом сообщает Financial News со ссылкой на представителей министерства культуры, спорта и туризма страны.

Сеул ivan-herman.net

Согласно результатам опроса, проведённого с июля по август 2020 года среди 8000 человек из 16 стран, 89,8% граждан РФ позитивно отозвались о Южной Корее. Основными пунктами, по которым Южная Корея понравилась россиянам были экономика и корпоративные бренды.

Также положительно о стране отозвалось 89,6% граждан Таиланда и 89,2% граждан Индонезии. Выходцам из данных стран в Южной Корее больше всего нравится современная культура: к-поп, кино, сериалы и кухня.

Среди граждан Японии положительную оценку Южной Корее дали 27,6% респондентов, в то время как негативную — 39%. Отрицательно оценили имидж Южной Кореи 8% граждан Китая и 7,6% граждан США и Великобритании.