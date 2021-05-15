Москва, , 12:30 — REGNUM Три выхода за борт Международной космической станции запланированы по американской и российской программе на июнь 2021 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя американского аэрокосмического агентства NASA.

Российские космонавты Олег Новицкий и Пётр Дубров должны выйти в открытый космос 2 июня для начала работ по стыковке нового российского модуля МКС «Наука». Также космонавтам предстоит заменить панель регулятора расхода жидкости в системе терморегулирования модуля «Заря».

Американская программа МКС предусматривает два выхода за борт станции в следующем месяце. Планируется, что 16 и 20 июня астронавт Европейского космического агентства Тома Песке и астронавт NASA Шейн Кимброу установят на внешней стороне МКС две новые палении солнечных батарей.

Запуск нового российского модуля «Наука» к МКС запланирован на июль 2021 года. Планируется, что для интеграции модуля потребуется около десяти выходов за борт МКС.

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