Вашингтон, , 12:25 — REGNUM Бывший президент США Дональд Трамп ведет активные переговоры как минимум с двумя разработчиками социальных сетей о возможном сотрудничестве. Об этом сегодня, 15 мая, пишет газета The Wall Street Journal.

Напомним, что Трамп столкнулся с бойкотом со стороны крупнейших мировых социальных сетей в последние недели своего президентства. Аккаунты президента США были заблокированы, в том числе и аккаунт в Twitter, в котором было почти 90 млн подписчиков.

Сторонники Трампа пытались собраться в других менее популярных социальных сетях, например в Parler, но соцсеть сразу же подверглась репрессиям со стороны американских IT-гигантов. После ухода с должности президента Трамп заявлял, что, возможно, создаст собственную социальную сеть.

Однако WSJ пишет, что теперь Трамп пытается начать сотрудничество с одной из существующих соцсетей таким образом, чтобы она платила ему за подписчиков. Речь идет о подобии лицензионных отчислений, при этом Трамп не намерен приобреть долю в бизнесе.

В числе социальных сетей, с чьими владельцами Трамп вел переговоры, WSJ называет сети CloutHub и FreeSpace.