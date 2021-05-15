Вашингтон, , 12:33 — REGNUM В игре российского нападающего хоккейного клуба североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина нет спада. Об этом 15 мая заявил главный тренер столичной американской команды Питер Лавиолетт, его слова приводит официальный сайт НХЛ.

«Он очень быстрый, когда катит, и жесткий, когда играет в тело. Я уже не говорю о его бросках. Они всегда опасны. Я не вижу признаков спада», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин заявил, что его не беспокоит ситуация с новым контактом со своей командой.