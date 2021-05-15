Сеул, , 12:33 — REGNUM Правительство Южной Корее намерено активизировать усилия для стабилизации цен на сельскохозяйственную, рыбную продукцию, а также продукцию животноводства в связи с тем, что увеличение цен на данные категории товаров привёл к росту инфляции. Об этом сообщает KBS со ссылкой на заместителя министра стратегии и финансов страны Ли Ок Вона.

Рынок. Сеул Gaël Chardon

Данное заявление было обнародовано 14 мая в ходе правительственного совещания, посвящённого мерам реагирования на инфляцию.

Замглавы министерства финансов напомнил, что цены на продукцию сельского хозяйства и животноводства нестабильны из-за погодных условий, добавив, что цены на данные категории товаров влияют на инфляционные ожидания населения.

Как сообщало, в апреле индекс потребительских цен вырос на 2,3% в годовом исчислении. Темпы роста показателя оказались самыми высокими с августа 2017 года.

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