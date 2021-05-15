Киев, , 12:21 — REGNUM Офис президента (ОП) Владимира Зеленского провел в пятницу, 14 мая, очередное «санкционное» заседание Совета национальной безопасности и обороны исключительно для того, чтобы «перебить» тему провала, поскольку ранее лидер оппозиции Виктор Медведчук победил ОП в суде.

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Об этом заявил 15 мая украинский политический обозреватель Александр Зубченко, комментируя последние события в стране.

Эксперт отметил, что в Печерский суд, где рассматривалось дело об избрании меры пресечения одному из лидеров «ОПЗЖ», постарались пускать только лояльных представителей медиа, но это не помогло Зеленскому и компании избежать позора. Он считает, что в ходе суда по избранию меры пресечения для Медведчука адвокаты политика разгромили позицию представителей офиса генерального прокурора.

«Практически с самого начала все пошло не так. Потому что представителей Венедиктовой команда адвокатов Медведчука разнесла в пух и прах… Фраза «неустановленные лица в неустановленном месте вступили в сговор с Медведчуком с неустановленной целью» практически стала мемом, а неадекватно высокая сумма залога в 11 млн долларов, которую явно установили в Вашингтоне, показала, как офис президента Зеленского сам не верит в свои обвинения против оппозиционного политика», — анализирует ситуацию Зубченко.

Политолог напомнил, что по статье о государственной измене обычно подозреваемого без вариантов «закрывают» до суда — вне зависимости от того, нашли у него что-нибудь при обыске или нет.

«Технология отработана: сначала в СИЗО, а потом избрание меры пресечения, которая одна — содержание под стражей. Несмотря на то, что есть решение конституционного суда, в соответствии с которым эта норма — безальтернативный арест — признана не соответствующей основному закону», — уточнил он.

Зубченко пояснил, что план посадить Медведчука не сработал, как и план заставить его уехать из Украины. Он также обратил внимание, что даже судья Вячеслав Пидпалый на всю Украину публично отчитал прокуроров, представлявших сторону обвинения на суде против Медведчука.

«А это было одним из основных планов двух офисов: президента и генпрокурора. План «Б». План «А» — вынудить Медведчука покинуть страну и перебраться в Россию. Как это традиционно бывает у «зеленых», оба плана не сработали. Более того, поскольку защита оппозиционного лидера порвала в клочья все пункты обвинения уже на стадии избрания меры пресечения, стало ясно: что-то пошло не так», — отметил эксперт, добавив, что поскольку провал с «полной нейтрализацией Медведчука» «получился на редкость феерическим», то в офисе президента решили на следующий день провести очередное заседание СНБО.

ИА REGNUM напоминает, что накануне президент УкраиныВладимир Зеленский по итогам заседания объявил о введении санкций против почти семи сотен иностранных граждан и украинцев, которых власти в Киеве считают «криминальными авторитетами» и «ворами в законе». Также в Совнацбезе заявили, что у украинской власти есть новый действий — в случае осуждения Медведчукаего могут обменять в Россию на украинцев, заключенных в российских тюрьмах.