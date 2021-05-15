Киев, 15 мая, 2021, 12:21 — ИА Регнум. Офис президента (ОП) Владимира Зеленского провел в пятницу, 14 мая, очередное «санкционное» заседание Совета национальной безопасности и обороны исключительно для того, чтобы «перебить» тему провала, поскольку ранее лидер оппозиции Виктор Медведчук победил ОП в суде.

alsen Шахматы

Об этом заявил 15 мая украинский политический обозреватель Александр Зубченко, комментируя последние события в стране.

Эксперт отметил, что в Печерский суд, где рассматривалось дело об избрании меры пресечения одному из лидеров «ОПЗЖ», постарались пускать только лояльных представителей медиа, но это не помогло Зеленскому и компании избежать позора. Он считает, что в ходе суда по избранию меры пресечения для Медведчука адвокаты политика разгромили позицию представителей офиса генерального прокурора.

«Практически с самого начала все пошло не так. Потому что представителей Венедиктовой команда адвокатов Медведчука разнесла в пух и прах… Фраза «неустановленные лица в неустановленном месте вступили в сговор с Медведчуком с неустановленной целью» практически стала мемом, а неадекватно высокая сумма залога в 11 млн долларов, которую явно установили в Вашингтоне, показала, как офис президента Зеленского сам не верит в свои обвинения против оппозиционного политика», — анализирует ситуацию Зубченко.

Политолог напомнил, что по статье о государственной измене обычно подозреваемого без вариантов «закрывают» до суда — вне зависимости от того, нашли у него что-нибудь при обыске или нет.

«Технология отработана: сначала в СИЗО, а потом избрание меры пресечения, которая одна — содержание под стражей. Несмотря на то, что есть решение Конституционного суда, в соответствии с которым эта норма — безальтернативный арест — признана не соответствующей Основному закону», — уточнил он.

Зубченко пояснил, что план посадить Медведчука не сработал, как и план заставить его уехать с Украины. Он также обратил внимание, что даже судья Вячеслав Пидпалый на всю Украину публично отчитал прокуроров, представлявших сторону обвинения на суде против Медведчука.

«А это было одним из основных планов двух офисов: президента и генпрокурора. План «Б». План «А» — вынудить Медведчука покинуть страну и перебраться в Россию. Как это традиционно бывает у «зеленых», оба плана не сработали. Более того, поскольку защита оппозиционного лидера порвала в клочья все пункты обвинения уже на стадии избрания меры пресечения, стало ясно: что-то пошло не так», — отметил эксперт, добавив, что поскольку провал с «полной нейтрализацией Медведчука» «получился на редкость феерическим», то в офисе президента решили на следующий день провести очередное заседание СНБО.

ИА REGNUM напоминает, что накануне президент Украины Владимир Зеленский по итогам заседанияобъявил о введении санкций против почти семи сотен иностранных граждан и украинцев, которых власти в Киеве считают «криминальными авторитетами» и «ворами в законе». Также в Совнацбезе заявили, что у украинской власти есть новый план действий — в случае осуждения Медведчука его могут обменять в Россию на украинцев, заключенных в российских тюрьмах.