Дублин, , 12:06 — REGNUM Национальная служба здравоохранения Ирландии была вынуждена приостановить работу всех компьютерных систем из-за кибератаки, заявил министр Ирландии по государственным закупкам и электронному правительству Оссиан Смит. Об этом сообщает агентство Reuters.

Кибератака на компьютерные сети службы здравоохранения Ирландии была зафиксирована 14 мая. Власти решили отключить системы для предотвращения дальнейшего распространения вредоносной программы. Ожидается, что для полного восстановления функционирования компьютерных систем потребуется несколько дней.

Атака на компьютерные системы службы здравоохранения Ирландии проводилась с использованием вируса-вымогателя. Программное обеспечение этого типа блокирует доступ к информации в поражённых системах. Как правило, после таких атак злоумышленники требуют от жертв выкуп за восстановление повреждённой информации.

Оссиан Смит заявил, что этот инцидент стал, возможно, крупнейшим киберпреступлением против правительства Ирландии. Он добавил, что за атакой стоит международная организация киберпреступников.

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