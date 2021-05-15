Сан-Паулу, Бразилия, , 12:12 — REGNUM Помощник государственного депутата Бразилии и ЛГБТ-активист Агрипиньо Магальяйнш обвинил бразильского нападающего футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» Неймара в организации вооруженного ограбления на него. Об этом 15 мая сообщает Lo-Bianco.

Уточняется, что Магальяйнш подал иск в суд города Сан-Паулу, в котором выдвигает такие обвинения 29-летнему футболисту. В то же время, помощник бразильского депутата считает, что причиной организации нападения на него со стороны форварда «ПСЖ» могла стать серия его материалов о предполагаемых случаях гомофобии со стороны Неймара.

Кроме того, политик утверждает, что ему угрожал убийством адвокат игрока — Дави де Пайва Коста Тангерина и заявляет, что из-за того, что он опасается за свою жизнь, ему невозможно работать в привычном режиме и требует 1 млн бразильских реалов (около $190 тыс.) в качестве компенсации морального ущерба.

Отметим, ранее Агрипиньо Магальяйнш уже обращался в суд с просьбой начать расследование в отношении Неймара из-за высказываний футболиста в адрес киберспортсмена Тиаго Рамоса, который встречался с его матерью.