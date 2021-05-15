Кишинёв, , 12:14 — REGNUM Исполняющий обязанности премьер-министра и главы министерства иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ) Молдавии Аурелиу Чокой 16−17 мая посетит Украину с рабочим визитом по приглашению министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, сообщили в пресс-службе министерства иностранных дел и европейской интеграции Молдавии.

Целью визита является участие в совместной встрече глав внешнеполитических ведомств Молдавии, Украины и Грузии.

Участники встречи обсудят пути активизации политического диалога и отраслевого сотрудничества в рамках Восточного партнерства для придания государствам большей сплоченности. Кроме того, стороны намерены подписать меморандум о взаимопонимании.

Также в повестку дня официальных обсуждений включили вопросы двустороннего сотрудничества, региональной ситуации, а также вопрос глобального кризиса в области здравоохранения.

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Напомним, 14 мая президент Литвы Гитанас Науседа прибыл в Кишинёв с официальным визитом. Во время встречи с главой Молдавии Майей Санду президент Литвы заявил, что руководству Молдавии для прогресса на пути евроинтеграции нужно провести в стране ряд реформ.

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