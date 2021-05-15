Токио, , 12:13 — REGNUM Правительство Южной Кореи рассматривает возможность принятия участия в четырёхстороннем диалоге по безопасности (Quad). Об этом сообщает японская газета The Asahi Shimbun со ссылкой на южнокорейские и американские дипломатические источники.

Сеул junilly

Как отмечают японские журналисты, Сеул изменил своё мнение, чтобы укрепить отношения с Вашингтоном в реализации северокорейской политики, а также добавляют, что являясь крупнейшим в мире производителем полупроводников, Южная Корея примет участие в диалоге о новых технологиях, а также вакцинах от COVID-19 и борьбе с изменением климата.

Quad — международный стратегический диалог, реализуемый четырьмя странами Индо-Тихоокеанского региона (США, Япония, Индия и Австралия) и созданный с целью сдерживания Китая.