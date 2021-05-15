Киев, 15 мая, 2021, 11:43 — ИА Регнум. В Совнацбезе (СНБО) Украины проинформированы о выступлении президента России Владимира Путина на совещании с постоянными членами Совета безопасности РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

Об этом заявил вечером 14 мая в эфире украинского телевидения секретарь СНБО Алексей Данилов.

Также представитель Киева заявил, что война в Донбассе быстро закончится, «как только господин Путин заберет свои войска, танки и бронетранспортеры» и передаст границу под контроль Украины.

«После этого сразу война закончится», — сказал Данилов, но не уточнил, каким именно способом.

ИА REGNUM напоминает, что днем 14 мая президент России Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совбеза РФ заявил, чтоУкраина постепенно становится неким антиподом России, этакой «Анти-Россией», и, соответственно, требует особого внимания с точки зрения обеспечения безопасности России.

После этого в «Слуге народа» заявили, что заявления Путина, касающиеся Украины, являются «очень недружественными» и требуют реакции Запада.